Charts Japon : avec Animal Crossing, la Switch vient de vivre sa meilleure semaine

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 16 au 22 mars 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Bon on ne va pas trop s'attarder sur le software vu que la seule entrée de la semaine estet qu'on a déjà évoqué le sujet il y a quelques heures : meilleur lancement Switch, meilleur lancement de la série, meilleur lancement jamais vu au Japon depuissur 3DS, et tout ça sans le dématérialisé qui pourrait le classer dans le top 5 des sorties les plus mémorables de l'histoire de l'archipel. Point.Coté hardware, le topo est le même : avec 392.576 ventes (dont 263.000 Switch Lite, merci le nouveau modèle rose), il s'agit de la meilleure semaine jamais vue pour la Switch, devant celle qui a vu le lancement deet devant le lancement de la machine elle-même en mars 2017 (330.000). Juste impressionnant.