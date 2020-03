C'est officiel : l'E3 2020 est annulé C'est officiel : l'E3 2020 est annulé

L'information nous pendait au nez depuis ce matin, et même davantage vu les problématiques engendrées par l'épidémie de coronavirus et c'est maintenant pleinement officiel, livré par communiqué : l'E3 2020 est annulé !



Les organisateurs annoncent tout de même vouloir se coordonner avec plusieurs représentants de l'industrie (sans spécifier lesquels) pour proposer une sorte d'event exclusivement online courant juin, juste histoire de marquer le coup et de placer quelques nouvelles des jeux à venir.