Bloomberg : face à Microsoft et au coût de fabrication, le prix de la PS5 n'a toujours pas été signé

Spécialiste dans les analyses et certaines informations hardwares (l'homme est très bien sourcé), le journaliste Takashi Mochizuki aujourd'hui chez Bloomberg a livré un article pour attester de l'état industriel de la PlayStation 5 avec une mauvaise nouvelle pour les plus économes : le bon coût de la PS4 à 399€/$ au lancement (Microsoft s'en souvient) ne devrait pas se reproduire une deuxième fois.



En cause, le coût du matos évidemment dont tout ce qui tient de la mémoire (NAND/flash et DRAM/vice) qui ferait grimper la production à hauteur de 450$ par console, ce qui compliqué énormément les perspectives des dirigeants, divisés entre ceux qui veulent gagner de l'argent d'entrée comme sur la génération actuelle (soit un tarif de vente à probablement 499$), soit prendre le risque de vendre à perte, surtout quand on ne sait pas ce que la concurrence prépare.



Selon ce même Mochizuki, Sony qui a habituellement signé ses plans à cette période de l'année est encore dans le flou sur la stratégie du prix mais que quoi qu'il arrive, la console est elle « prête » dans l'esprit et sortira quoi qu'il arrive en fin d'année, malgré une inconnue notable : l'épidémie de coronavirus peut plus ou moins impacter la production et donc le nombre de machines disponibles mondialement au lancement.



Notons enfin que les plans du PlayStation VR 2 se mettent également en place, mais avec annulation d'une nouvelle caméra embarquée sur le casque (encore une fois la DRAM qui pourrait faire exploser le prix).