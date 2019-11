UK : Pokémon E&B, troisième plus gros lancement de l'histoire de Nintendo UK : Pokémon E&B, troisième plus gros lancement de l'histoire de Nintendo

GamesIndustry vient apporter de nouveaux détails sur le lancement UK de Pokémon Epée & Bouclier qui a forcément eu une grosse incidence sur les ventes hardware de la machine, et voici ce qui en ressort :



- Les ventes de Switch ont bondi de 30 %, alors qu'elles avaient déjà augmenté de 70 % la semaine précédente.

- Nintendo a pour le moment vendu 90.000 Switch en novembre sur ce territoire.

- La majorité des ventes restent le modèle standard.

- Pour la première fois depuis le début de la génération, la PS4 devrait terminer deuxième sur l'année.

- De grosses offres vont avoir lieu durant le Black Friday.



- Pokémon Epée & Bouclier est le plus gros lancement de l'histoire de la Switch (Smash vaincu).

- C'est également le troisième plus gros lancement dans l'histoire de Nintendo au Royaume-Uni, derrière Pokémon Soleil & Lune et Wii Fit.

- A lui seul, Pokémon Epée est le meilleur lancement de l'année pour une exclue.