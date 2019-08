Shawn Layden : certains first-party Sony pourraient à l'avenir sortir ailleurs que sur PlayStation Shawn Layden : certains first-party Sony pourraient à l'avenir sortir ailleurs que sur PlayStation

Shawn Layden vient de faire une déclaration auprès du site économique Bloomberg qui ne risque pas de passer inaperçu : à l'instar de Microsoft, Sony pourrait bien à l'avenir faire fi de certaines exclusivités pour les sortir sur d'autres supports, particulièrement des jeux à tendance multi. Bien évidemment, il est difficile de parler de la marque Xbox ou Switch, mais plutôt du PC.



« Nous devons supporter aux mieux les plates-formes PlayStation. C'est non négociable. Mais cela dit, certains titres first-party Sony pourraient éventuellement devoir s'appuyer sur une base installée plus large. »



Sony étant majoritairement porté sur le solo, ça éponge déjà une partie du catalogue et reste à voir quels pourraient être les candidats qui ont besoin d'agrandir au maximum leur communauté. Dreams ?