Après 12 ans de partenariats, Sony et Quantic Dream ne sont désormais plus associés Après 12 ans de partenariats, Sony et Quantic Dream ne sont désormais plus associés

Plus d'une décennie à courir main dans la main mais le divorce est prononcé, à l'amiable heureusement : Sony ne renouvellera pas son contrat d'exclusivité avec Quantic Dream, pourtant auteur de Detroit : Become Human qui a fait le meilleur démarrage de l'histoire du studio (près de 3 millions de ventes au dernier rapport).



Spécialisé dans les jeux narratifs, Quantic Dream passe donc officiellement multi-supports grâce aux bons soins du géant chinois NetEase Games qui devient nouveau mécène via une participation minoritaire, qui permettront donc à David Cage de voir un peu plus large dans un monde qui, déclare t-il, s'apprête à accueillir de nouvelles machines et de nouveaux modèles économiques.



Dans tous les cas, cela démontre une nouvelle fois la stratégie actuelle de Sony qui renforce massivement ses principaux studios tout en s'éloignant de certains tiers pourtant habitués aux exclus sur leurs supports. Depuis le début de la génération, le constructeur a vu petit à petit partir thatgamecompany, Ready at Dawn, Supermassive Games, Housemarque et désormais le développeur français.