Metroid Prime 4 : en interne, Nintendo commence à fixer la date de lancement

Le temps passe vite : il y a déjà quasiment 18 mois, Nintendo nous confirmait le développement desur Nintendo Switch, sans rien offrir de plus qu'un logo et le silence qui s'en suivit.Alors que certains commencent à croiser les doigts pour quelques nouvelles lors des Game Awards de décembre, Reggie Fils-Aimé a fait savoir lors d'une interview avec le site Mashable qu'en interne, les objectifs concernant la fenêtre de lancement commençaient à être fixés, preuve que le développement progresse actuellement dans le bon sens.A voir maintenant si ce sera pour 2019 aux cotés de titres comme Fire Emblem, Luigi's Mansion 3, Pokémon 8G et Animal Crossing, ou s'il faudra patienter jusqu'en 2020, soit tout de même 13 ans après