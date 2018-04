[Rumeur] Xbox One : les futurs partenariats marketing (dont Borderlands 3 et Splinter Cell) [Rumeur] Xbox One : les futurs partenariats marketing (dont Borderlands 3 et Splinter Cell)

Légèrement en retrait l'année dernière au niveau des partenariats marketings avec les tiers, Microsoft devrait apparemment se rattraper comme il faut dans les temps à venir.



Le groupe Rectify Gaming, qui a déjà prouvé avoir quelques sources proches du constructeur (notamment pour ce qui concernait la Xbox One X), a lâché que Microsoft aurait signé six gros partenariats, ce qui inclus généralement la publicité, la présence en conférences, les bundles et éventuellement des exclus temporaires sur les DLC.



Voici donc :



- Madden NFL 2019

- Battlefield V

- Anthem

- Borderlands 3

- Splinter Cell

- Cyberpunk 2077



Pour beaucoup de cas, il ne s'agit pas de grandes surprises vu que MS a souvent été proche d'EA sur ce sujet (Battlefield 1 était déjà en partenariat Xbox, tout comme les Madden) et même chose pour Cyberpunk 2077 quand on se souvient de The Witcher 3.



La vraie surprise, outre la confirmation de Borderlands 3 (secret de polichinelle par excellence), c'est la présence d'un nouveau Splinter Cell, il est vrai en rumeur depuis bien longtemps.