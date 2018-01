la personne qui a ces soit disant infos avait prévu pas mal de truc corrects pour l'e3 2016 ( state of decay 2 , Forza horizon 3 en Australie etc )https://www.reddit.com/r/xboxone/comments/4luugg/e3_teaser_trailer_coming_online_later_today/Un jeu Fable par un studio anglais ( sûrement playground games )Forza Horizon 4 se déroulerait au JaponThe Coalition serait sur un Perfect Dark en vue 3eme personneUn nouveau MechassaultUn Halo avec un grand nombre de joueurs connectés ( façon Destiny like ? )Coop 4 joueurs Crackdown 3Pas de nouvelles concernant Banjo , Conker ou un Crimson Skies