France : le bilan 2017 de Nintendo France : le bilan 2017 de Nintendo

Le Figaro a livré son rapport sur les exploits de Nintendo en France pour 2017, avec des résultats qui dépassent les attentes livrées en février dernier par Philippe Lavoue (PDG de Nintendo France), via une interview livrée à nos confrères de Gamekult.



En effet, là où la firme souhaitait 800.000 Switch vendues l'année dernière sur nos terres (soit à peu près le total de la Wii U), le Figaro rapporte que la console aurait réussi à taper les 911.000 unités écoulées, soit mieux dans le même laps de temps que la Wii (703.000) et la PS4 (650.000).



Et à part ça (uniquement pour la France encore une fois) :



- 459.000 Switch vendues en novembre/décembre

- Super Mario Odyssey et Mario Kart 8 Deluxe sont chacun à plus de 500.000

- Zelda : Breath of the Wild tournerait à 410.000

- Mario + Lapins Crétins à 150.000



- 570.000 3DS vendues en 2017



- 4,8 millions de jeux vendus (tous supports Nintendo confondus)