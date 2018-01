Switch : quelques chiffres US (softwares) Switch : quelques chiffres US (softwares)

Après l'annonce des 4,8 millions de Switch vendues aux USA au 31 décembre dernier, c'est le site US « Business Wire » qui vient compléter ce beau premier bilan avec quelques données softwares pour les quatre principales exclusivités first-party de la machine.



Super Mario Odyssey : environ 2,88 millions (60 % des possesseurs de Switch)

The Legend of Zelda : Breath of the Wild : environ 2,64 millions (55%)

Mario Kart 8 Deluxe : environ 2,4 millions (50%)

Splatoon 2 : environ 960.000 (20%)



On remarquera une nouvelle fois que le phénomène Splatoon 2 est bien plus important au Japon, où un possesseur de la machine sur deux possède le jeu (près d'1,7 millions de ventes).