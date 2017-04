Nintendo : nouveau Direct ce jeudi Nintendo : nouveau Direct ce jeudi

Comme certains le souhaitaient, Nintendo ne va pas attendre l'E3 2017 pour donner des nouvelles de son catalogue software et annonce ainsi la tenue d'un nouveau Direct jeudi à minuit (donc dans la nuit de mercredi à jeudi pour ceux qui demandent).



L'éditeur précise que la Switch et la 3DS seront au programme, avec surtout une mise en avant de Arms (date de sortie ?) et Splatoon 2 (mode solo ?).