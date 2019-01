Tests

Continuant à exhumer chacune des reliques du tombeau Wii U,offre aujourd’hui à la Switch une nouvelle version dequi n’était peut-être pas le joyau le plus attendu du catalogue, les fans ayant de quoi avoir une nette préférence pour l’excellent, tandis qu’on continue d’espérer (pour ceux qui ne les ont pas fait du moins) queet pourquoi pas le méconnuauront un jour droit à leur chance.Et si vous avez échappé à la précédente console du constructeur,est tout simplement la meilleure itération de la « nouvelle » franchise 2D, avec toujours son gameplay intouchable, ses petites transformations de routine, sa possibilité d’y jouer à quatre (aussi fun que bordélique) même si le solo garde un intérêt intact, l’arrivée de Yoshi mais également des mini-Yoshis qui apportent leur petit plus, et enfin son contenu plutôt sympa, ou en tout cas loin devant la fainéantise duavec ici plus de 80 niveaux incluant la zone bonus qui réclamera de chopper les trois pièces or de chaque session. Rien de révolutionnaire mais toujours aussi sympathique environ six ans après sa sortie, bien qu’une certaine fainéantise était déjà pointée du doigt à l’époque, autant par les idées (il faut attendre le dernier tiers pour avoir un peu d’originalité dans les situations) que par le rendu où rares seront les stages qui sortent du lot. Il y en a, mais peu nombreux, ce qui était dommage pour ce qui restera le premier Mario « HD » de l’histoire.Bref, on est dans le cas typique du titre totalement inutile à acheter si vous avez déjà joué à l’original, et « pourquoi pas » pour les autres, qui perdront forcément les features tactiles et le Miiverse, mais qui repartiront avec, un mode difficile diablement bien trouvé (mais vendu en DLC à l’époque) : tous les stages sont de retour, mais cette fois plus court et plus vicieux, avec directement un compteur en dessous des 100 secondes. Bonne chance pour terminer ce mode à 100 %. Et à part ça ? Hé bien outre les défis bonus que l’on retrouve et le fait que le joueur 1 peut maintenant incarner n’importe quel perso même en solo, cette version Switch accueille Toadette et Carottin en personnage jouable. Concrètement, et c’est d’ailleurs décrit comme telle, la première représente le mode « facile » avec la fameuse couronne à récolter pour se transformer en Peach. Carottin est lui le mode « Très facile » qui passe carrément à travers les ennemis random et transforment tous les objets récoltés en vie. Pur cheat mais pas tant que ça si vous jouez seul : ce personnage ne peut ramasser les pièces étoiles.