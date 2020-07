Tsushima est un véritable lieu, une île japonaise située entre le continent japonais et la péninsule coréenne. Nous avons visité Tsushima à plusieurs reprises au cours du projet, un endroit magnifique rempli de montagnes et de forêts denses. Le vert couvre ce qui semble être chaque centimètre de l'île, une ligne d'arbres ondulante du sommet des montagnes jusqu'à l'océan.







Cependant, notre version de Tsushima n'est pas une recréation à l'identique de la réalité, c'est une lettre d'amour à toutes ses parties. Nous avons pris des éléments essentiels de l'île, mélangés à quelques inspirations du Japon continental, et avons construit ce monde unique pour Ghost. Au cours de nos voyages, nous avons enregistré des oiseaux, des sons de la nature et des feuilles de l'île de Tsushima, et nous les avons utilisés dans le jeu. C'était une façon pour nous de vous apporter un petit morceau de la véritable île de Tsushima.







Ghost of Tsushima est de loin le plus grand jeu que nous ayons jamais réalisé. La carte est divisée en trois régions remplies de plus de [quarante biomes différents et de centaines de points d'intérêt. Notre objectif, lorsque nous construisons un jeu de monde ouvert, est toujours "si vous pouvez le voir, vous pouvez l'atteindre". Vous voyagerez à travers des forêts luxuriantes, traverserez des terres marécageuses marécageuses et entrerez dans des paysages montagneux gelés. Nous avons rassemblé tant de références de films, de jeux, de peintures et même d'affiches de voyage pour trouver l'inspiration. Nous voulons vous présenter un monde authentique, crédible, un monde qui vous interpelle, qui vous invite à l'exploration, un monde riche et plein de surprises.







Le monde de Tsushima est construit autour de deux piliers : la beauté naturelle et l'ordre créé par l'homme. En explorant le monde, vous pouvez suivre une série de portes torii vers un sanctuaire oublié, prendre d'assaut un château fortifié ou trouver une cabane de pêche abandonnée près de l'eau. Il y a des centaines d'endroits à explorer à Tsushima et des récompenses cachées à trouver. En fonction de la région, les différents lieux ont leur propre identité. Par exemple, la ville de guérison d'Akashima est située dans des zones humides de basse altitude. De la mousse s'y accroche et pousse sur toutes les surfaces, de la brume s'attarde au-dessus du sol, et de l'encens brûle près de la grande cloche. Vous pourriez même entendre des grenouilles croasser autour de vous. C'est mystérieux et magnifique.







Vous avez peut-être déjà entendue que Ghost possède un mécanisme unique appelé le Vent Guidant. À tout moment, les joueurs peuvent invoquer une rafale de vent pour les aider à se diriger vers leur destination. Lorsque le vent souffle, les joueurs remarquent que tout réagit autour d'eux : feuillage, tissu, particules qui les aident à se diriger dans la bonne direction. Mais ce n'est pas le seul rôle que joue le vent.







Imaginez une scène classique de film de samouraïs, deux guerriers samouraïs debout dans un champ d'herbe, levant leurs épées et se regardant fixement, tous deux parfaitement immobiles, retenant leur souffle en attendant le prochain mouvement. Derrière cette immobilité se cache un monde en mouvement. L'herbe ondule, les feuilles volent dans l'air, les tissus sont emportés par le vent et la pluie tombe du ciel en tapant sur toutes les surfaces. À mesure que la tension augmente, nous voulons que notre monde renforce ce sentiment, statique contre mouvement, et vous amène à vivre ce véritable moment cinématographique.



Voici des millions de brins d'herbe chargés ensemble :





Tsushima est riche en densité et en variété, et il est aussi en constante évolution. Vous pouvez vous tenir au sommet d'une falaise et voir une grosse tempête à l'horizon. Vous pourriez être en train de traverser un pont alors que les nuages couvrent le soleil et que la pluie commence à tomber à l'improviste. Vous pourriez être en train de vous faufiler dans un camp de guerre mongol par une nuit brumeuse, mais quelques instants plus tard, vous finissez par regarder un beau soleil se lever sur le bord de l'océan avec votre cheval... tout cela est dynamique.



L'exploration du monde de Tsushima est un élément essentiel de notre jeu, et nous traitons l'environnement comme un personnage vivant. Un personnage qui respire, qui bouge, qui a sa propre personnalité, qui est charmant et abondant.



Il y a tant d'histoires que le monde veut raconter et de surprises à découvrir. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour ce voyage le 17 juillet.















