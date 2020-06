Actualité

Bon c'est bientôt la réouverture des cinés, voilà une petite sélec des films à venir dans les salles obscures !EXITDe Rasmus Kloster BroAvec Christine Sønderris, Kresimir Mikic, Samson Semere, Adrian Heili, Salvatore StrianoSortie le juillet 2020C'est l'histoire de :Rie, une journaliste danoise, visite le chantier du métro de Copenhague pour réaliser un projet sur la coopération européenne. Mais sous terre, un accident se produit. Rie se retrouve bloquée dans un sas de décompression aux côtés de Bharan et Ivo, deux ouvriers. Le reportage se transforme en cas pratique, où chacun doit apprendre à coopérer pour espérer survivre.TOUT SIMPLEMENT NOIRDe Jean-Pascal Zadi, John WaxAvec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade, Fabrice Eboué, JoeyStarrSortie le 8 juillet 2020C'est l'histoire de :JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse marche de contestation noire en France, mais ses rencontres, souvent burlesques, avec des personnalités influentes de la communauté et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le font osciller entre envie d’être sur le devant de la scène et véritable engagement militant...L'INFIRMIÈREDe Kôji FukadaAvec Mariko Tsutsui, Mikako Ichikawa, Sosuke Ikematsu, Mitsuru FukikoshiSortie le 5 août 2020C'est l'histoire de :Ichiko est infirmière à domicile. Elle travaille au sein d'une famille qui la considère depuis toujours comme un membre à part entière. Mais lorsque la cadette de la famille disparaît, Ichiko se trouve suspectée de complicité d'enlèvement. En retraçant la chaîne des événements, un trouble grandit : est-elle coupable ? Qui est-elle vraiment ?L'OMBRE DE STALINEDe Agnieszka HollandAvec James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard, Joseph Mawle, Kenneth CranhamSortie le 22 juin 2020C'est l'histoire de :Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de culot. Après avoir décroché une interview d’Hitler qui vient tout juste d’accéder au pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin d'interviewer Staline sur le fameux miracle soviétique. A son arrivée, il déchante : anesthésiés par la propagande, ses contacts occidentaux se dérobent, il se retrouve surveillé jour et nuit, et son principal intermédiaire disparaît. Une source le convainc alors de s'intéresser à l'Ukraine. Parvenant à fuir, il saute dans un train, en route vers une vérité inimaginable...THE CLIMBDe Michael Angelo CovinoAvec Kyle Marvin, Michael Angelo Covino, Gayle Rankin, Talia Balsam, George WendtSortie le 29 juillet 2020C'est l'histoire de :Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux tempéraments très différents mais dont l’amitié a toujours résisté aux épreuves de la vie. Jusqu’au jour où Mike couche avec la fiancée de Kyle…Alors que l’amitié qui les lie aurait dû être irrémédiablement rompue, un événement dramatique va les réunir à nouveau.USS GREYHOUND - LA BATAILLE DE L'ATLANTIQUEDe Aaron SchneiderAvec Tom Hanks, Stephen Graham, Elisabeth Shue, Rob Morgan (IV), Manuel Garcia-RulfoSortie le 12 juin (repoussé)C'est l'histoire de :Durant la Seconde Guerre mondiale, un militaire de la Navy commande le Greyhound.THE FRENCH DISPATCHDe Wes AndersonAvec Bill Murray, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Owen Wilson, Frances McDormandSortie le 14 octobre 2020C'est l'histoire de :Un recueil d’histoires tirées du dernier numéro d’un magazine américain publié dans une ville française fictive du vingtième siècle.THE LODGEDe Severin Fiala, Veronika FranzAvec Riley Keough, Jaeden Martell, Lia McHugh, Richard Armitage, Alicia SilverstoneC'est l'histoire de :Une jeune femme et ses beaux-enfants, réticents à son égard, se retrouvent coincés et isolés dans le chalet familial. Le sombre passé de la belle-mère refait surface...FORCE OF NATUREDe Michael PolishAvec Mel Gibson, Kate Bosworth, Emile Hirsch, David Zayas, Stephanie CayoC'est l'histoire de :Un policier est chargé de protéger les résidents d'un immeuble pris au piège après le passage d'un ouragan. Parmi eux, un détective à la retraite obstiné refuse d'être évacuer. En parallèle de la catastrophe météorologique, un groupe de criminels tentent de réaliser un vol mystérieux au sein du bâtiment.