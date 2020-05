Tests

a toujours aimé le coté rétro, déjà parce que c’est moins cher à produire, et aussi parce qu’il y a toujours un public avide de sensations old-school, époque d’une certaine insouciance et de farm massif, comme si démonter des monstres pourris pendant des heures pour atteindre un niveau suffisant pouvait incarner un sentiment d’accomplissement. Autre époque, et je m’égare.donc, il aime ça et il l’a encore prouvé sur cette génération, mais pas toujours de la meilleure façon car pour untrès sympa, l’éditeur s’est perdu entre son pariqui n’a jamais percé après pourtant trois essais, et un certain remake de, clairement odieux il faut le reconnaître.Le potentiel à pognon est là mais quand ça vend pas, c’est qu’il faut bosser derrière et voilà qu’intervient donc, remake de, épisode au drôle de destin pour nous autres occidentaux car jamais sorti chez nous à cause d’une arrivée trop tardive au Japon (1995 + 1 ou 2 ans pour les localisations d’époque, c’était pas la peine), ne pouvant être exploité que par les méchants avaleurs de roms qui pour la plupart ne l’ont jamais terminé puisqu’ils téléchargeaient leurs jeux par pack de 20. Puis il y eut un premier miracle avec la sortie de la compilation Switch où l’on accueillait pour la première fois cet épisode, avec une surprenante traduction FR. Quasiment 25 ans d’attente donc, se concluant par ce remake qui vient dire comment faire les choses à peu près bien quand on mélange nostalgie et semblant de modernité.Car dans les faits, le jeu est globalement le même. Vous avez le choix au départ entre six personnages, ou plutôt trois dont un principal pour vivre son prologue, l’introduction se terminant dans tous les cas dans la même ville. La principale différence du remake est que l’on pourra revivre le prologue des deux compagnons une fois recruté, ce qui permet de gagner du temps, et le reste est à quelques variantes identiques quel que soit votre choix de départ même si l’on sait tous que la plupart opteront pour Duran ou Kevin car il est plus agréable en début de partie de jouer un guerrier ou un lycanthrope qu’un pauvre voleur ou une magicienne sans magie.Ensuite, c’est comme à l’époque mais dans une 3D pas mémorable malgré l’exploitation de l’Unreal Engine 4, mais pas dégueulasse non plus. Ce n’est pas le remake dequoi, et c’est disons assez mignon sans forcer. Pour rebondir avec ce qui a été dit plus haut, c’est globalement le minimum de ce que l’on souhaite désormais dequand on parle d’un AA à sensations d’époque (hors 2D pixels) plutôt que de nous balancer un rendu smartphone. Ça passe bien même si les animations auraient pu être un peu plus travaillées, particulièrement lors des cinématiques très sommaires où il n’y a pas besoin de savoir que c’est un remake pour comprendre que ça en est un. « L’évasion » de Hawkeye est suffisamment parlante à ce sujet tant on a l’impression de voir une séquence 16-bits sous nous yeux.Le scénario est tout aussi d’époque, donc classique et plein de clichés mais pas désagréable pour autant, avec comme point centraux la recherche à travers le monde des différents esprits élémentaux pour sauver l’arbre Mana et accessoirement mettre fin à un début de guerre mené par ceux qui ne veulent pas perdre leur temps en discussions. Si vous filez droit, c’est une bonne vingtaine d’heures qui vous attendent, ce qui paraît plus court qu’à l’époque mais cela s’explique par le fait qu’il était très facile de perdre son temps sur Snes avec l’obligation notamment de parler à tout le monde jusqu’à trouver celui qui déclenche la suite de l’histoire. C’était linéaire, juste que le jeu ne le montrait pas. Cette fois, on va à l’essentiel avec un gros indicateur sur le radar vous montrant la marche à suivre, même si libre à vous (mais pas toujours) de fouiner à droite à gauche pour trouver des objets et les sortes de cactus sur chaque map aux superbes récompenses sur la longueur (dont des multiplicateurs d’xp).Trials of Mana est tout simplement un jeu plaisant à parcourir car aucunement prise de tête sauf dans ses nombreux temps de chargement. Une fois saisi l’importance de certaines compétences et les raccourcis qui auraient pu être plus simplement mis en avant (surtout les compétences alliées), les combats deviennent de plus en plus sympas, surtout quand on commence à débloquer les nouvelles classes avec même un palier supplémentaire pour ce remake, et toujours ce coté esprit/lumière modifiant les aptitudes de chacun ainsi que leur aspect (nous laissant revenir en arrière si besoin). Les combats de boss, trop basiques au départ faute de variété dans nos coups, gagnent donc vite en intérêt et le seul défaut qui en ressortira sera cette caméra qui ne fait pas toujours ce qu’on veut, même quand le lock est activé.Bref, les heures filent et on passe tout simplement un bon moment, porté par des mélodies en partie bien réorchestrées et qui peuvent nous tenir en tête (surtout le principal Field Theme). C’est classique encore une fois mais c’est du bon classique, celui qui comprend ce qu’on attend de ce genre de productions et qui sait apporter les bonus essentiels, dont un post-game inédit ajoutant un gros bon donjon pour quelques heures de plus, ou un New Game+ imparfait mais ayant la bonne idée de nous refiler un XPx3 en plus d’un boost de stats pour les persos qu’on souhaiterait reprendre en main. De quoi s’occuper avant la reprise des gros AAA, et en espérant que ce jeu incarne une nouvelle base pour « l’avenir rétro » de