Nintendo

En ces temps de confinement il est important de savoir s'occuper l'esprit, cela laisse plus de liberté aux loisirs, même si certaines personnes continuent le travail mais cette fois-ci en étant à domicile (comme votre serviteur ici présent) mais alors pourquoi ne pas profiter de cette sinistre occasion pour faire des activités en famille, surtout que l'on est restreint dans nos mouvements, à devoir trouver inlassablement des astuces pour combler ce temps libre en étant coincer entre nos quatre murs, pas facile surtout quand vous êtes en compagnie d'une enfant trouvant le temps de plus en plus long.



Vous pouvez toujours peindre, lire un bouquin, dessiner des trucs, écouter de la musique ou bien mâter un film... tiens regarder un film? mais c'est une excellente idée ma parole! Je me décide donc à choisir un titre et me prend l'envie par la même occasion de faire découvrir un film culte de mon enfance à ma mini-moi. Après avoir ressassé mes souvenirs en revue histoire de ne pas tomber sur un truc franchement naze, je jette mon dévolu sur un titre bien connu... Gremlins!!!



Après visionnage le constat est sans appel, c'est toujours aussi bon malgré son âge avancé, ma descendance est ravie et c'est tout ce qui compte (Gizmo ce personnage marketing a fait son effet) mais voici qu'un événement imprévu se produit quand on me demande s'il existe une suite! Bien évidemment je réponds par l'affirmative en me disant qu'autant battre le fer tant qu'il est chaud.



Du coup je m'en vais de ce pas tél... retrouver le DVD du second épisode dans mes affaires afin d'en finir, car tout ce qui a un commencement doit avoir une fin.

"Et oui Gizmo, tu vas encore bien morfler dans cet opus"

Regarder ce second opus m'a remémoré quelques souvenirs, celui d'un jeu portant le fier nom de la licence et sorti sur la petite Nes de Nintendo. C'était comme de légers flashbacks, on sait que l'on a connu ce jeu mais impossible de savoir s'il était bon ou non, ni une ni deux la partie rétro de mon cerveau me dicte d'y rejouer sur le champ, du coup je chope la rom sur internet... ne me jugez pas, j'ai le droit je possède le jeu dans un carton mais flegme de chercher après lui! (en plus avec ce satané virus je sais pas si c'est raisonnable de souffler pendant une demi-heure sur une cartouche pour y jouer)



Et me voici donc face à face avec le bien nommé "Gremlins 2: The new batch", dans ma fièvre rétrogaming je tente d'intéresser ma progéniture mais me prend une douche froide, habituée à voir du jeu de la génération actuelle j'ai bien lu dans ses yeux une inscription qui disait plus ou moins "C'est quoi cette merde?!".



Mais trêve de bavardages sur ma vie (car tout le monde s'en tamponne soyons clairs) c'est parti pour ce test d'un des piliers cinématographiques de ma jeunesse... en espérant que mes souvenirs restent intacts.

Sorti début 1991 sur Nes dans nos vertes campagnes, Gremlins 2 est l'adaptation vidéoludique du film portant le même nom, qui est donc la suite du premier (bravo Sherlock) vous suivrez les péripéties de notre héros tout de fourrure vêtu, le bien nommé Gizmo, une petite bestiole poilue (Mogwai pour être précis) qu'il vaut mieux ne pas mouiller si vous voulez mon avis.



Pour ceux n'ayant pas vu cette duologie, si ça existe, je vais vous expliquer en quelques mots le scénario de ce second opus (je ne considère pas cela comme du spoiler étant donné le grand âge du long métrage) vu que le jeu va bien évidemment emprunté celui du film comme il s'agit d'une adaptation. Après être retourné à son bercail d'origine à la fin du premier film vu les emmerdes perpétrées par nos charmants diablotins, Gizmo se retrouve seul vu que son propriétaire est décédé (RIP Mister Wing) et en plus de sa tristesse on lui rase son logement, comme cela ne suffisait pas il se retrouve embarqué de force par un être mystérieux afin de servir de rat de laboratoire dans un... laboratoire! se trouvant dans un énorme gratte-ciel futuriste en plein coeur de New York, le Building Clamp (sale journée pour Gizmo, et le pauvre n'a encore rien vu)



Mais par chance son pote humain Billy bosse dans ce même building et va retrouver sa trace grâce à un chant entonné par Gizmo comme il a le morale dans les baskets. La suite vous la connaissait, un concours de circonstance va enclencher une série d'événements conduisant au retour de nos chers Gremlins et blablabla et blablabla... je ne dirais rien de plus étant donné que c'est à ce moment précis que notre partie va pouvoir commencer.

"Les différentes jaquettes du jeu"

Au contrôle de Gizmo fraîchement extirpé du laboratoire, nous allons évoluer dans une série de niveaux couloirs à travers différents étages du bâtiment, composé seulement de 5 stages découpés en 3 zones chacun (généralement 2 plus un dernier pour le boss) le jeu se veut très court, en le connaissant par coeur vous le pliez facilement en une heure montre en main, mais c'est un peu le problème de beaucoup de titres de l'époque quelque soit le support, donc ne lui en tenons pas rigueur.



Au niveau du gameplay le soft offre un mélange d'action saupoudré de plateforme, le tout en vue du dessus, avec un déplacement dans 8 directions plutôt appréciable pour la prise en main. La partie "Action" consiste à détruire la vermine ambiante en tout genre (divers Gremlins, chauve-souris, rats, tomates tueuses (?), etc...) pas spécialement difficile vu le pauvreté du bestiaire, disons que vous en aurez fait assez vite le tour étant donné que cous croiserez tout le temps les mêmes ennemis au bout d'un moment.



Même si Gizmo parait désarmer au début en affrontant ses ennemis à coup de ridicules trombones, au fil du jeu il gagnera énormément en puissance car à chaque boss transformé en sac à main Gizmo obtiendra une nouvelle arme, ayant un pouvoir destructeur de plus en plus grand, dont l'arc final crachant des flèches explosives complètement cheatées... faisant passer Rambo pour une petite vieille armée d'un cure-dents.



Comme dis précédemment des boss de fin de niveau seront de la partie, reprenant plus ou moins les monstres emblématiques du film, encore une fois pas de grande difficulté avec de la pratique ça passe plutôt bien, mis à part le boss final un brin taquin et ce foutu Gremlin électrique!!!

Je tiens aussi à souligner que la maniabilité est tout bonnement excellente pour un jeu de cet âge, à part peut-être certains soucis de collisions dans les coins entraînants un blocage de Gizmo mais rien nuisant le plaisir de jeu. Et heureusement que notre boule de poils répond au doigt et à l'oeil car c'est là que les choses vont se corser... vous vous souvenez y a aussi de la plateforme!!



Oui car malgré que cette aventure arbore une vue du dessus, le jeu est pourvu d'une gestion des sauts permettant à Gizmo d'éviter les contacts, mais comme tout à un prix dîtes vous que cette feature n'est pas là pour rien. Alors que votre route commencera par une promenade de santé, au fil de l'histoire vous allez vite vous rendre compte que vous allez en chier un max. Au début ce sera le nirvana avec quelques séances de plateformes mobiles pour passer d'un palier à l'autre, mais rapidement le jeu va prendre la forme d'un chemin de croix avec des passages de plus en plus tortueux, tout à coup vous serez face à un florilège d'obstacles mettant vos nerfs à rude épreuve. Il vous faudra traverser des tapis-roulants, des barrières électriques, des nappes de magma et bien d'autres joyeusetés, et certaines fois plusieurs à la suite (qui à dessiner les plans de ce building?!)



C'est là que vous tomberez sur la véritable difficulté du jeu surtout que les ennemis, même si peu coriaces, se trouveront dans la plupart des cas bien placés au détour d'un saut, histoire de bien vous faire rager. Pour en revenir à la fonction du saut, il va falloir un temps d'adaptation pour le maîtriser car le personnage à tendance à répondre avec un léger décalage, il est un peu lent le Gizmo, si vous attendez d'être vraiment au bord de la plateforme pour appuyer et bien sachez que vous êtes déjà mort.



Enfin pas totalement car vous ne décéderez pas à la moindre chute mais on peut vite passer de vie à trépas en enchaînant les plongeons, heureusement des items seront disponibles à la boutique de Mr. Wing (tiens t'es pas mort toi?) comme des conteneurs d'énergie ou bien des boosts de puissance pour vos armes, et le bien utile "Ballon" qui permet de remonter du trou en cas de chute et de flotter en mode invincible pendants de précieuses secondes, le temps de vous éloigner de la scène de crime.

"On est toujours dans un building là?!"

Graphiquement le jeu s'en sort avec les honneurs, disons que pour le support il n'est pas forcément mieux qu'un autre mais pas pire non plus, vous ne risquez pas de perdre la vue en y jouant. Les sprites des personnages sont assez bien fichus, on a aucun mal à reconnaître notre Gizmo ainsi que la ribambelle de nuisibles arpentant les couloirs du majestueux building.



Comme mentionné plus haut le jeu pêche un peu par son level design pas spécialement en accord avec le lieu sensé être représenté, y aurait eu possibilité d'imaginer des obstacles plus en concordance avec le long métrage, on se remémore aisément les recoins mais beaucoup trop de modifications pour proposer un challenge aux joueurs, après c'était le soucis de la majorité des adaptations faîtes sur nos 8/16 bits. Par contre Sunsoft a apporté un soin particulier aux boss, plus gros plus moches plus méchants, en donnant aux sprites plus d'ampleur.



Maintenant que l'on sait que la vue est en parfaite santé, qu'en est-il des oreilles docteur?? Musicalement c'est pas mauvais, même si j'avoue ne pas avoir reconnu grand chose en rapport avec la bande-son du film, j'ai juste eu la sensation de retrouver quelques bribes par ci par là sans jamais vraiment la toucher réellement. Après les goûts et les couleurs cela ne se discute pas, disons que j'ai trouvé l'ensemble sympa, pas énervant ni crispant juste joliment sympathique, quelques pistes font même beaucoup penser à certaines des premiers Megaman sur le même support, notamment celle du combat final "The Big Battle" totalement dans le même registre qu'une des mascottes célèbres de Capcom.



Bien évidemment le nombre de stages étant assez limité proportionnellement celui des pistes musicales l'est tout autant, mais ce serait chipoter d'en quémander plus si la structure du jeu en elle-même ne s'y prête pas. Après des recherches le compositeur serait un certain Naoki Kodaka, l'homme ayant oeuvré sur des séries telles que Spy Hunter, Albert Odyssey et quelques jeux vidéos basés sur le célèbre homme-chauve-souris, Batman.

"Le premier stage, déjà dans l'ambiance"

"Final Battle... très Megamanesque!!"

Mon avis:



Pour certains la valeur nostalgique peut paraître assez élevée, malgré qu'il ne s'agit pas exactement d'un jeu révolutionnaire, mais personnellement je considère ce jeu comme une belle expérience vidéoludique étant donné son excellente maniabilité. Et j'avoue aussi sans honte que c'est un des rares titres que j'arrivais à finir dans mon jeune âge (chaud les Faxanadu, Final Fantasy ou Zelda quand t'es juste un jeune bambin) faut dire que après moult efforts manette en main voir un générique de fin c'est magique! Même si cette raison est d'une subjectivité infinie, Ce Gremlins 2 possède quand même de belles qualités offrant au joueur quelques instants de plaisir. Ma conclusion, un petit jeu sympa sans prétention, qui ne marquera pas au fer rouge comme le font les licences cultes mais faisant clairement le job sur le moment. A tester pour se faire un avis bien évidemment.