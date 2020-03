Bon The Digital Weekly n'est pas un site fiable mais Henry Cavill serait un bon candidat pour remplacer Hugh Jackman . On peut le voir avec le dessin de BossLogic .

C'est le site The Digital Weekly qui aurait révélé: " Des sources affirment que l'acteur est en discussions pour incarner Wolverine dans Captain Marvel 2 avec Brie Larson . (...) Depuis l'acquisition de Fox Studios , Marvel chercherait à introduire quelques personnages des X-Men au sein du MCU ".

posted the 03/03/2020 at 08:57 PM by gspawnini