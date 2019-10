Séries TV

Deathstroke : Knights & Dragons (2020)

Sur CW

Synopsis:

L'intrigue, scénarisée par J.M DeMatteis s'intéressera à une erreur commise il y a dix ans par Slade Wilson, et qui revient le hanter aujourd'hui. Poursuivis par H.I.V.E. et Jackal, le mercenaire et sa famille devront échapper à la mort et affronter les erreurs du passé.