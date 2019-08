Critiques

Aujourd’hui, quel réalisateur est suffisamment connu auprès du grand public pour que la campagne marketing d’un film n’ait besoin que de son nom comme argument de vente ?A part peut-être un David Fincher ou un Christopher Nolan (et encore, lui c’est plus une garantie de qualité qu’une garantie d’un « univers »), il n’y a que Quentin Tarantino qui me vienne à l’esprit. Et encore, ce dernier est à part dans cette liste vu son style si spécial qui devrait aller à l’encontre des gros succès au box-office mais qui pourtant fonctionne.On approche de la fin de sa carrière, et ce sentiment de mélancolie qui s’installe face à cette idée est un sentiment qu’on ressent tout le long de son nouveau film.