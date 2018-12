Gamekyo d’Or



Les Gamekyo d’Or ont récompensé ceux et celles qui se sont distingués durant cette année, suite à vos votes (pas) massifs. Les résultats ont été arrêtés au 19/12/2018 à 16h30. Sans plus attendre, place aux résultats.





PUBLICITE







Découvrez de nombreuses cartes vous permettant de saisir au mieux les dynamiques à l’œuvre sur Gamekyo en 2018 dans l’Atlas Gamekyo Match 2018 (en zone violette les perdus qui appellent chocolatine un pain au chocolat – priez pour eux). Réalisé par les meilleurs experts en trollographie internationaux, cet ouvrage vous permettra de saisir au mieux les mouvements façonnant votre site préféré.



------------------------------



Vote pour le trolleur de l’année



Les Gamekyo d’Or ont récompensé ceux et celles qui se sont distingués durant cette année, suite à vos votes (pas) massifs. Les résultats ont été arrêtés au 19/12/2018 à 16h30. Sans plus attendre, place aux résultats.------------------------------

La première catégorie comportait deux poids lourds en la personne de Link49 et Diablo. Détenteur du titre 2017, le lutin vert a cette année eu fort à faire pour conserver sa couronne, avec LA recrue pro-M de cette année le talonnant en déclarations de mauvaise foi et péremptoires. En troisième position, le petit artisan devance l’increvable FFXV ainsi que Voldemort, dont l’expansion internationale n’a pas réussi à contrer sa perte de souveraineté sur les esprits gamekyoistes. Malgré leurs foutages de gueule permanents, ni Macron ni Benalla et son pistolet à eau n’ont réussi à se placer sur le podium. Rire jaune ne semble donc pas être la formule préféré des membres de Gamekyo.









Vote pour le Bouyaka de l’année





Le Bouyaka de l’année concerne les dépensiers fanatiques défiant toute forme de logique. Sans surprises, le lutin vert effectue un doublé grâce à ses nombreuses pièces en plastique et ses innombrables jeux achetés pour poster des avis au bout d’une heure sur Gamekyo. Suit Hyoga47, probablement un frère ou cousin caché de Hyoga57. La rédeg’tion ne disposant d’informations quant à ce membre très discret, ses sources lui ont indiqué que sa seconde place est dû à l’achat de tous les portages de la série Final Fantasy quelque soit le support. Le revendeur de casques audio ou créature extraterrestre aux milles oreilles Shincloud, du moins nous l’espérons, se place sur le podium. Monsieur X fait quant à lui un bide total en ne récoltant aucune voix malgré 1500€ dépensés pour s’acheter des PS4.









Vote pour le testeur de l’année





Ca fait plaisir à Shanks ce couronnement, comme vous pouvez le constater avec ce sourire.

Le divin chauve est couronné (avec un tissu agrippant pour que ça ne glisse pas sur la tête) : entre trois bans, 5 articles et quelques pavés, le sieur trouve en effet le temps de tester nombre de jeux, comme le prouve ce groupe nouvellement créé , dont les cases finales font preuve d’une esthétique audacieuse, et ce n’est pas peu dire. Egalement couronné car partageant le même nombre de voix, le vil modo pro-S, l’archéologue du JV ou bien « le lyonnais », selon vos préférences, à savoir Anakaris, responsable du productif groupe Rétro Gamekyo . Iglooo, notre cher rédeg’ chef, soit-disant représentant de la voix du communisme selon certaines personnes peu informées quant aux idéologies politiques, est quant à lui troisième. Link49 est quant à lui quatrième, complétant la première poignée : il semblerait que certaines personnes aiment voir le monde brûler et que ses fameux avis du dimanche soir comportent quelques fans de son style sybillin. Testeurs sans Frontières et M. 21/20, à savoir ̶l̶a̶ ̶p̶u̶t̶e̶ ̶à̶ ̶R̶o̶c̶k̶s̶t̶a̶r̶ Maxime Chao recueillent trois voix et prouve une fois encore que les moins populaires ne sont pas forcément les moins méritants, étant donné leur courage sans bornes pour exposer des points de vues hérétiques dans l’Empire de la Hype (pour les premiers nommés hein, le second représentant parfaitement le dernier sujet de la phrase).









Vote pour le Pro Sony de l’année





La récompense ultime pour ceux qui ont prêté allégeance à la marque Playstation revient cette année à MisterPixel, insaisissable pixel polymorphe qui a enduré de nombreuses batailles de folie contre Negan et d’autres pour défendre la cause de la transnationale nippone (cocasse alliage de mots vous en conviendrez ). Son avance sur la concurrence, à égalité (Hyoga47, le fameux cousin invisible de Hyoga57, et Leonr4, pourfendeur bénévole de la concurrence), est forte. Le trio est suivi par Voldemort, Shanks et Thor. Jenicris ferme la marche, surement trop occupé à scruter toutes les rumeurs sur la PS5 et à remettre FF8 à sa place sur le Discord de Gamekyo, au défaut de faire monter sa notoriété. Concernant les trois qui ont voté pour notre glorieux administrateur, sachez que votre adresse IP a été transmise et qu’un ban’ def’ vous sera remis sous peu.









Vote pour le Pro Nintendo de l’année





La catégorie Stratosphère comportait donc des membres extrêmement connus de Gamekyo. Survivant de la Grande Famine, ils ont cette année bondit hors de leurs caves et défendu la firme Kyotoïte, avec toute l’emphase qui les caractérise. Sans surprise, le vainqueur de cette catégorie est « l’éminent » Link49, dont le stakhanovisme improductif n’est plus à démontrer ni démonter d’ailleurs, suivi très (très très beaucoup très) loin derrière de Ducknsexe puis Masharu, à égalité avec Shanks. Birmou, le Duc de la Ludzvernham (faux rockstaku ayant abandonné RDR2 dès « réception » de Smash Bros Ultimate) et Nicolasgourry ferment la marche.







« C’était une super année sur Switch ! J’ai adoré cette plongée dans le catalogue WiiU et Humble Bundle 2015 »









Vote pour le Pro Microsoft de l’année





A l’image de la firme, la relève de Microsoft renverse cette année la vieille garde. L’ancien, Negan, se place en effet deuxième, distancé assez largement par le Kyogamer d’MS, l’homme pour qui Crackdown 3 est cyberpunk, à savoir Diablo, aussi connu sous le nom d’Harlow sous d’autres rivages, et dont l’objectivité est similaire au Claude (on l’attend toujours donc). En troisième position, le Lightning de la firme de Redmond, le spécialiste fus’ac’ du secteur, le guerrier qui reste sur les terres désolées quand la majorité a fui comme des lâches face à l’adversité, le sémillant (pour les fans Xbox) Nobleswan. Quatrième, Mikaou, le charmeur du Nord, l’homme qui fit oublier Aqua aux fans de KH, auteur de cette magnifique phrase à propos de The Crew 2 : « je l'ai un peu lâché, il n'a plus la même saveur depuis FH4 » .







PUBLICITE







Précommandez l’édition GOTY de Xenoblade 2!

Disponible le 15 mars 2019 dans tous les sex-shops de France !







Vote pour le constructeur de l’année



Sans surprises, Sony l’emporte plus que largement. ̶L̶e̶s̶ ̶s̶u̶r̶g̶e̶l̶é̶s̶ ̶P̶i̶c̶a̶r̶d̶ Nintendo se place second, à égalité avec Microsoft, coupable probablement d’avoir essayer de proposer du neuf plutôt que les bons petits plats réchauffés du japonais. L’année prochaine devrait nous proposer une bataille plus serrée.









Vote du pire constructeur de l’année



Vous avez pu cracher votre haine ici ! Microsoft se place assez logiquement premier, Gamekyo étant un site infesté de sonyais et N-Sex, suivi de Tendo. Sony ferme la marche (le site est donc à dominante, ô surprise, soit objectif soit sonyais selon vos degré de fanboyisme).









Blogueur de l’Année 2018





Admirez la seule miniature proportionnelle aux voix récoltées.

Certains diront que la vanité du rédeg’ chef y est pour quelque chose, et ils n’auront pas forcément torts.

Le titre ultime pour celui qui s’est investi corps et âme dans une activité futile (le con kwa ) pour nous fournir des news de qualité ou bien des articles de qualité (ou pas). Vous avez élu notre rédeg’ chef blogueur de l’année, qui en profite pour remercier les anonymes ayant fourni Gk Ma en phrases chocs, images et autres données (ils se reconnaitront), suivi de Link49 puis Anakaris. Leonr4, Hyoga57 et le journaliste d’investigation Gat, dont nous avons repris nombre d’enquête cette année (merci à lui), complètent le top 5.