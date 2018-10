Tests

Sorte de petite institution née à l’époque N64,a pris un autre envol sur GameCube avec pour commencer le quatrième épisode qui est le meilleur de la franchise (c’est subjectif mais je pense ne pas être loin de la vérité vraie) puis un cinquième également de bien belle qualité. En revanche, avec, sur la même machine car la série y vivait sa plus grande surexploitation, on commençait à sentir un problème arriver : conscient qu’il faut se renouveler de temps à autres, les équipes ont commencé à incorporer de plus en plus de règles et de ce que l’on appelle les « events » sur les plateaux, au point d’en briser le rythme vu que chaque tour durait des plombes. On demandait alors un retour à la simplicité, mais Nintendo a ensuite fait l’exact inverse.Et là on arrive àsur Wii, épisode qui a peut-être plu à certaines personnes mais assurément pas à tous les fans de la première heure. En changeant le style de progression, les fans ont hurlé mais vu que les développeurs avaient débranché leur téléphone pour éviter une quelconque plainte, s’en est suivi des années faîtes de chapitres qui chaque fois voulait apporter autre chose et chaque fois oubliait les vraies bases du passé. Et soudain, le miracle eut lieu en plein E3 2018 :, le retour à l’ancienne, de vrais plateaux, des mini-jeux à foison… Six ans d’attente, on en applaudirait presque, même s’il y a un mais.Bon déjà pourquoi on nous impose des joycons ? Hein ? La manette pro, c’était pas possible alors qu’elle possède aussi la gyro et des vibrations HD ? C’était peut-être moins pratique pour certains mouvements, mais ça aurait fait l’affaire pour ceux qui ont de grandes mains plutôt que d’imposer un unique pad, et donc un probable nouveau passage à la caisse pour être sûr de s’éclater à quatre. Ah parce que oui, si vous n’avez pas suivi, le old-school de ce Super Mario Party ne va pas empêcher le retour en force du motion-gaming, une bonne partie des mini-jeux demandant de remuer, mais moi-même qui suis assez réfractaire aux heures sombres de l’ultra casual gaming, ça a plutôt bien passé pour ce genre d’expérience.Donc une fois lancé le jeu et sélectionné directement le nombre de joueurs, on atterrit dans un Hub sans grand intérêt et on file de suite dans le mode principal, le mode « Mario Party » donc. Et là, ça fait quand même un bien fou de retrouver les véritables règles avec ces plateaux plein de pièges, les mini-jeux, les étoiles à acheter, la CHANCE qui est là quand elle le souhaite, et ces moments d’engueulades quand sans pitié, tu piques le gain durement acquis d’un pote. On retrouve d’ailleurs un bon rythme puisque l’achat d’objets est vite expédié et que tous les events, même les VS, impliqueront toujours la totalité des joueurs pour éviter que deux soient en retrait pendant quelques minutes. Tout juste reprochera t-on le blabla de Toad et Kamek, la plupart du temps impossible à zapper alors oui, on sait que les règles sont modifiées les trois derniers tours.Et les mini-jeux ne sont pas en reste, heureusement. A chaque Mario Party, il est difficile de trouver une fournée qui fait le sans-faute mais on garde tout de même un sympathique cru avec (bonheur) très peu d’épreuves qui font dans le hasard pur. Et comme d’habitude, parmi les chacun pour soi et les 2V2, certains sortent clairement du lot et sont de bons prétextes aux nombreux fou-rires. On a même droit à des séquences un peu spécial impliquant des alliés IA, à condition de les avoir récolté sur le chemin (vous conférant en plus des bonus au dé). Bémol en revanche pour les mini-jeux en 1V3 où une bonne partie est très mal équilibrée : à skill égal, le joueur seul aura généralement le plus de chance de gagner grâce à des bonus que ne peut toujours combler une bonne coopération des trois autres.Mais on l’a dit plus haut, il y a un « mais » de haute importance qui ne peut qu’attrister après une telle attente. Accrochez-vous bien car ça va faire mal aux fesses : il n’y a que quatre plateaux. T’entends ? Quatre plateaux seulement. Pour rappel, Mario Party 1 il y a déjà 20 ans (!) en proposait le double. Ces quatre plateaux sont certes tous sympathiques, notamment celui à débloquer qui change un peu les règles mais sans cette fois renier les bases. Mais ça reste seulement quatre plateaux et il n’y a absolument rien pour justifier ce chiffre misérable. D’ailleurs, on va de suite vous expliquer pourquoi.En effet, il n’y a pas que le mode « Mario Party ». On trouve également quelques annexes mais le problème, c’est qu’on ne retiendra pas grand-chose du lot. A part le mode spécial 2V2 qui change totalement les règles en allant piocher dans certains épisodes portables (mais ça reste les mêmes plateaux), on ne s’attardera pas longtemps sur le reste : le mode rafting (coop 4) est lassant et trop facile, le jeu de rythme s’expédie en moins de trente minutes sans avoir trop envie d’y retourner, et le reste va du sympa (un mélange entre l’Othello et les mini-jeux) à l’inutile (jouer avec des stickers). D’ailleurs, il y a un coté un peu fourre-tout puisque les trucs annexes de rythme et de puzzle auraient parfaitement pu être intégrés à la liste des mini-jeux, mais allez savoir pourquoi on les retrouve à part.Bref, on est obligatoirement déçu. Qu’importe que l’on puisse débloquer des personnages cachés (quatre), qu’importe que certains modes annexes proposent plusieurs modes de difficulté ou remix pour donner un sentiment de progression, les joueurs devoulaient la base (depuis le temps) et on ne leur donne que la moitié de ce qu’on pouvait en attendre. Après… gardez tout de même en tête que ce Nintendo période Switch peut très bien ne pas en rester là. Deen passant parchacun des gros jeux multi a jusqu’à présent bénéficié de contenu gratuit sur la longueur. De fait, on ne s’étonnerait pas de voir un ou deux nouveaux plateaux arriver plus tard, mais ça ne reste pour l’heure que de la spéculation (croisons les doigts).