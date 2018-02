Tests

Le test est lire en complément du premier avis à cette adresse :Après une masse d’heures supplémentaires au compteur, que reste t-il donc de, hormis cette sensation de gâchis ? On ne pourra jamais remettre en question les ambitions renouvelées d’qui a malheureusement voulu voir trop haut avec probablement un manque d’argent, mais également de talents. Des années pour pondre ce nouvel épisode mais où la question demeure : pourquoia pris le risque de confier à son équipe un monde ouvert quand ils étaient déjà incapables de pondre un « beau » jeu dans des zones étriquées ? Parce que les ventes s’écroulaient déjà depuis des années ? Argument finalement sans intérêt quand on voit les chiffres de lancement du concerné.a donc voulu s’ouvrir en nous offrant cette Chine des Trois Royaumes, représentée par une zone de jeu qui a le mérite d’être incroyablement vaste, mais également incroyablement vide. Reconnaissons que les premières MAJ ont atténués les problèmes de frame-rate (en tout cas sur Pro & X) ainsi que le clipping, néanmoins toujours présent, mais rien ne peut aujourd’hui sauver cette modélisation sommaire, cet aliasing constant et cette froideur générale là où les précédents faisant exploser les couleurs. Une volonté de réalisme, certes, mais pour quoi faire si le jeu a la tronche d’un MMO F2P d’il y a dix ans ? Les solutions étaient pourtant nombreuses pour soulager les ressources. Réduire la taille des zones (de toute façon, on passe son temps à se téléporter), instancier les plus grandes batailles et certaines villes, miser davantage sur les effets… Dommage.Il faut faire avec, car on s’habitue finalement à bien des choses mais probablement pas à la fatigue. Et ce neuvième épisode est usant, là où la franchise et même le genre sont reconnus pour être des modèles de nervosité, à défaut d’offrir de la variété. Maisest lui aussi répétitif que mal rythmé, la faute notamment à ce monde ouvert encore une fois qui brise ce coté chronophage où l’on enchaîne des combats sans s’arrêter un seul instant le temps d’une mission. Ici, combien d’heures sur la totalité du jeu à remuer son bidet d’un objectif à l’autre, allant jusqu’à user de la course automatique pour fermer un œil deux minutes ? Tout ça pour atteindre une base que l’on videra en à peu près 30 secondes pour reprendre sa route, non sans avoir perdu son temps à détruire manuellement les caisses de récompenses parce que personne dans l’équipe de développement n’a osé dire qu’un gain auto de ces objets aurait revenu parfaitement au même.Bref on s’ennuie. Parce qu’on fait finalement la même chose d’un bout à l’autre et parce que le seul challenge dans cette guerre, c’est les animaux sauvages qui peuvent vous défoncer en quelques secondes si vous n’avez pas pris le temps de monter sur votre cheval ou les shooter de loin avec votre arc dont la sensation est équivalente à un jouet avec des flèches en mousse. Celui qui aime l’univers sera au moins satisfait du cadre, du nombre de personnages (plus de 80 quand même) et de ce qu’il faut de dialogues à la mise en scène encore plus mauvaise qu’un, sauf quand une rare cinématique vient pointer le bout de son nez pour nous réveiller.Finalement, le meilleur moyen d’apprécier un minimum, faute de coop, c’est en poussant un peu le curseur de difficulté afin d’éviter de rouler sur l’aventure en dégommant même les ennemis qui ont 5 niveaux de plus que vous. Augmenter le challenge, c’est devoir davantage prendre en compte les mécaniques du jeu qui sont loin d’être mauvaises. Des planques que l’on peut meubler pour y inviter ses alliés et gonfler notre jauge de relation, des chevaux à acheter et qui peuvent augmenter en puissance (contrairement à celui de base), du farm à gogo, du craft d’armes, d’objets et d’accessoires, un peu de cuisine pour obtenir des bonus, et tout simplement le besoin d’y aller progressivement dans les batailles, à déblayer nous-mêmes les routes principales pour augmenter les unités alliés sur le terrain, et à aborder une zone en se consacrant en priorité aux « bases » pour éviter le respawn d’opposants… Toutes ces choses parfaitement inutiles en mode normal et qui trouvent soudain intérêt au moins en Difficile.Mais qu’importe le contenu, aussi énorme soit-il, le problème vient de l’exécution et tout simplement du manque de fun. Car autant booster la difficulté donne de l’intérêt au système, autant ça finit par alourdir encore plus les batailles car les capitaines (on ne parle pas des boss) ne seront pas plus difficiles à combattre, juste plus longs vu que leur seul action la majorité du temps n’est pas d’attaquer mais de se défendre. Le jeu se voulait également plus stratégique mais il ne l’est pas plus qu’avant, les alliés ne servant généralement à rien quel que soit le mode de difficulté, et ne peuvent même pas recevoir d’ordre (par exemple pour dégommer des bases à un autre endroit de la carte), chose qui faisait pourtant partie des poids forts d’un simple spin-off comme. Bref.