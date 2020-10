Le développeur le plus expérimenté d' Everwild , le creative director Simon Woodroffe, a démissionné de son poste chez Rare , selon VGC.Dans une déclaration publiée à VGC, le studio appartenant à Microsoft a confirmé le départ et a insisté sur le fait que le développement d'Everwild serait entre de bonnes mains à l'avenir.Le directeur du studio Craig Duncan a déclaré: «Nous remercions Simon pour tout son travail acharné sur Everwild et lui souhaitons la meilleure des chances pour l'avenir."La direction d'Everwild sera maintenant apparemment laissée uniquement à la productrice exécutive Louise O'Connor , l'animatrice de Conker's Bad Fur Day qui a dirigé la majeure partie de la promotion du jeu.Le game lead designer, ancien designer de Lionhead James Blackham , a rejoint Rare, venant Square Enix l'année dernière spécifiquement pour travailler sur le jeu.