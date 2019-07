Si Microsoft n'a pas évoqué The Initiative lors de sa conférence E3 2019, on sait en revanche que le studio qu'il a fondé en 2018 continue de recruter, et pas n'importe qui. En effet, on apprend via LinkedIn que Chris O’Neill, Ian Miller, Ray Yeomans et Kai Zheng, qui ont oeuvré en tant que level designers sur GOD OF WAR, ont décidé de rejoindre la firme de Redmond. Ce n'est pas la première fois que The Initiative parvient à attirer des anciennes têtes de Sony, puisque l'on rappelle qu'il compte déjà dans ses rangs Brian Westergaard (l'un des producteurs de GOD OF WAR) ainsi que Robert Ryan (game designer sur The Last of Us, The Last of Us Part II, Uncharted 3 : Drake’s Deception et Uncharted 4: A Thief’s End).



Au début du mois, le constructeur américain bombait même le torse en annonçant l'arrivée de Fiona Cherbak, une chasseuse de têtes qui s'est chargée de constituer l'équipe derrière GOD OF WAR, sans oublier celle de Bend Studio à qui l'on doit Days Gone. C'est donc sans surprise qu'elle devra en faire de même pour The Initiative, ce qui explique sans doute pourquoi ça pioche parmi les connaissances de Santa Monica Studio. https://www.jeuxactu.com/the-initiative-microsoft-recupere-des-developpeurs-de-god-of-war-119062.htm