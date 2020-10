C'est un sacré cadeau que Nintendo vous fait. Une démo du jeu avant sa sortie, disponible publiquement, dès le jour de son annonce, à tous les joueurs Nintendo, dans le monde entier ! Et en une heure de gameplay, je ne suis pas parvenu à la fin de celle-ci ! Ca sent la nuit blanchePour qui aime l'univers de Breath of the Wild, pas trop regardant sur la technique (non pas de 1080p/60fps ici) et qui est très sensible à la narration, et à l'histoire, ici c'est tout l'inverse de Breath of The Wild : le jeu est centré sur la narration, et le charadesign explose tout (et me fait oublier mes infidélités sur Genshin Impact avec Jean, sorry).Si vous avez une Nintendo Switch, vous auriez vraiment tord de passer à côté de la démo... Que je vais savourer à petite dose : le jeu sort le 20 novembre, c'est dans 3 semaines quand même (quasi en même temps que la PS5, en plein confinement et... J'sens que je vais le recevoir genre 2 semaines après sa sortie mais c'est comme ça).D'ailleurs, noté que vous pouvez continuer la sauvegarde de la démo dans le jeu complet... Tchao ^^ !