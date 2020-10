Elle est vraiment compacte cette boite, loin de la catastrophe annoncé par certains! On pourra finalement la transporter facilement dans le coffre de notre Renault Zoe. Nous voilà rassuré.La Playstation 5 sera disponible dès le 19 novembre 2020 en France. Une version All-Digital, qui prête déjà au débat, sera disponible le même jour.Bonus : iJustine a également reçu sa console :

Like

Who likes this ?

posted the 10/23/2020 at 04:22 PM by suzukube