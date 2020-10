Cette semaine, le 22 ème opus de Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer) occupe (largement) la tête des ventes avec 2.204.279 exemplaires vendus en 3 jours, répartis entre les 1.464.617 de l'édition simple et les 739.662 de sa version limitée.Ci-dessous une vidéo de disposition dans un magasin avant sa sortie.01. Kimetsu no Yaiba #22 (1,464,617)02. Kimetsu no Yaiba Special Edition #22 (739,662)03. Yakusoku no Neverland #20 (265,198 )04. Jujutsu Kaisen #13 (139,896)05. Burn the Witch #1 (86,066)06. One Piece #97 (83,342 / 1,666,362)07. Kingdom #59 (74,429 / 690,155)08. Black Clover #26 (74,235)09. Isekai Izakaya 「Nobu」 #11 (57,911)10. Owari no Seraph #22 (51,598 )11. Hoozuki no Reitetsu #31 (44,682 / 129,129)12. Shuumatsu no Valkyrie #8 (44,682 / 217,438 )13. Kidou Senshi Gundam Thunderbolt #16 (44,126)14. Spy×Family #5 (38,472 / 759,746)15. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai #19 (38,182)16. Giant Killing #56 (36,898 / 100,972)17. Koi to Dangan #6 (34,829 / 64,057)18. Kono Oto Tomare! #23 (34,097)19. Shingeki no Kyojin #32 (33,875 / 722,852)20. Golden Kamuy #23 (33,150 / 219,403)21. Ayakashi Triangle #1 (33,114)22. Bouken Ou Beet #15 (32,138 )23. Asa Hinagu #34 (26,704)24. Boku no Hero Academia #28 (26,652 / 553,106)25. Blue Period #8 (26,310 / 70,130)26. Shin Tennis no Oujisama #31 (25,189)27. Kimetsu no Yaiba #19 (24,761 / 3,775,049)28. Kimetsu no Yaiba #21 (24,658 / 2,231,449)29. Kimetsu no Yaiba #18 (24,112 / 3,931,959)30. Kimetsu no Yaiba #20 (23,770 / 2,324,219)31. Kimetsu no Yaiba #17 (23,600 / 3,896,517)32. 【Shuufuku】 Skill ga Bannou Cheat-ka Shitanode, Bukiya Demo Hirakoukato Omoimasu #2 (23,414)33. Kimetsu no Yaiba #16 (23,325 / 3,878,783)34. Kimetsu no Yaiba #12 (23,069 / 3,940,635)35. Kimetsu no Yaiba #11 (23,044 / 3,944,115)36. Kimetsu no Yaiba #8 (22,955 / 3,983,032)37. Kimetsu no Yaiba #14 (22,951 / 3,904,540)38. Kimetsu no Yaiba #7 (22,855 / 3,972,654)39. Kimetsu no Yaiba #15 (22,850 / 3,878,362)40. Kimetsu no Yaiba #10 (22,749 / 3,939,408 )41. Kimetsu no Yaiba #13 (22,697 / 3,909,922)42. Kimetsu no Yaiba #1 (22,676 / 4,039,921)43. Kimetsu no Yaiba #9 (22,670 / 3,953,015)44. Daiya no Ace Act II #23 (21,916 / 158,957)45. Kimetsu no Yaiba #6 (21,570 / 3,823,239)46. Kimetsu no Yaiba #2 (21,423 / 3,927,796)47. Mashle #3 (21,213)48. Kimetsu no Yaiba #3 (21,182 / 3,870,468 )49. Kimetsu no Yaiba #5 (20,982 / 3,816,333)50. Mieruko-chan #4 (20,892 / 60,195)