Salut les clébardsJe propose que celles et ceux qui veulent parient surpersonnage, les gagnants seront alors canonisés (aux invalides ou ce que vous voulez faites pas ch*er).Ouais jeu pourri les rabat-joies vont dire (et ça serait pas faux) mais bon ça fait 6 mois qu'on n'a pas eu de hype de Smash.Pour ma part, à défaut d'avoir le Chosen Undead de Dark Souls , je parie :@Linkle : Sothis (t'as déjà perdu meuf)@Burningcrimson : Monster Hunter@Wu : Un perso Horreur Warrior@Ootaniisensei : Le héros de MH Stories@Eldrick : Cr4sh BandicootBonne journée et n'oubliez pas 16h le reveal

posted the 10/01/2020 at 12:59 AM by chiotgamer