Des exclusivités au compte-goutte



N’attendez pas le prochain God of War avant fin 2021, au plus tôt.

A l’exception de la toute première Xbox, qui disposait d’un line-up de folie, la plupart des consoles n’ont pas eu droit à de grosses exclusivités au lancement. Les titres développés pour le lancement d’une console sont souvent développés sur PC ou old-gen, avant d’être portés, tout simplement parce que les développeurs n’ont pas encore les kits de développement. Les premiers jeux next-gen ont donc l’allure de jeux old-gen. Et le plus souvent, les fabricants de consoles n’engagent pas des moyens colossaux dans ces développements. Il suffit de jeter un coup d’oeil aux line-up respectifs de la Xbox et de la PlayStation pour s’en convaincre. La suite de Spiderman sort un peu du lot, mais le titre aurait très clairement pu tourner sur une PS4 si on lui retirait son ray-tracing. La réalité, c’est qu’il faudra attendre une bonne année avant de voir enfin débarquer des jeux qui méritent le détour : God of War, Horizon sur PS5, Fable, Halo ou Forza sur Xbox Series. Inutile de rusher donc si c’est pour jouer à des titres auxquels vous pourriez de toute façon jouer sur votre console actuelle!



Le prix va baisser



Les prix des consoles baissent généralement dans les deux premières années suivant leur sortie.

A l’exception de la Switch qui a connu un succès retentissant dès sa sortie, et pour laquelle la demande n’a jamais baissé, toutes les consoles pratiquement sans exception ont vu leur prix baisser de façon significative au cours des deux premières années de leur exploitation. Moins elles se vendent au lancement, plus les prix sont susceptibles de baisser, c’est d’une logique implacable. Microsoft avait ainsi baissé le prix de sa première Xbox de plus de 100€ la première année de sa sortie. La plupart du temps, une baisse de prix intervient au cours des deux premières années. Le consommateur a donc tout intérêt à attendre.



Les offres les plus intéressantes surviennent après un an



S’il n’y a pas de baisse de prix la première année, les fabricants finiront au moins par proposer des bundles. La console est alors livrée avec un ou plusieurs jeux en bonus. L’objectif est clair : séduire un plus grand nombre de consommateurs pour écouler les stocks plus élevés de consoles. Après un an de commercialisation, les constructeurs ont atteint un rythme de production plus élevé, les stocks sont remplis et ils sont prêts à lancer de jolies promotions pour augmenter leurs ventes. Vous payez le même prix, mais vous avez droit à 1 ou 2 jeux en complément. Le plus souvent, des best-sellers.