J'étais en train de surfer sur Internet, et je suis tombé sur une vidéo de Kevin Kenson, que j'ai trouvé assez intéressante si vous comprenez l'anglais.Grâce à un téléphone permettant une RA de qualité, les véritables prototypes des Xbox Series et les dimensions officielles de la PS5 publiées par Sony, cette vidéo permet de bien se rendre compte de la taille de la console. J'aurais bien aimé quelques images de la PS5 Digital Edition, mais elle fait la même taille globalement, juste légèrement plus fine.Hâte de réceptionner ma console, je lui ai déjà réservé une place dans ma gaming room