Nous approchons du Showcase PS5 à grand pas et cette fois pas de Hype Train, nous nous envolerons vers la Next-Gen à bord de bateaux! Donc pas de déraillement possible avec coque du bateau qualité Vibranium!Mais attention pas de place pour tous le monde !Chacun sa place, portez tous vos masques, pas de bagarre et que la bonne ambiance règne