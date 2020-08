Jeux Video

Selon Dusk Golem donc.(Qui d'ailleurs, semble avoir sa défense validée après l'affaire RE8 puisqu'il est de nouveau relayé sur Era)Alors attention, évitez de believe pour le coup car il précise bien que sa source l'a autorisé à dire, précisément, qu'une annonce Shenmue "inattendue et amusante" va tomber dans les prochaines semaines, pour ceux qui suivent Shenmue et son histoire.Décrit comme ça, ça sent pas le Shenmue 4.Perso, j'imagine quelque chose comme :- Un petit spin-off VR (le plus probable)- Une adaptation Netflix