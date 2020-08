Ah ah ah ! Ca faisait longtemps qu'un jeu (enfin une application Windows de divertissement) ne m'avait pas autant fait rire !THERE IS NO GAME WRONG DIMENSION est disponible dès maintenant sur Steam (il est sorti le 6 août, je suis juste TRES en retard sur mes découvertes), si vous aimez le principe, la Geek Culture et que bruler 13€ ne vous dérange pas plus que cela... Je m'avance un peu en disant ALLEZ Y !De mon côté, je vais continuer d'y jouer, et je pense enregistrer mes sessions de jeu, même si je ne suis pas sûr de publier la suite, j'ai l'impression que ça ruinera le jeu pour ceux qui veulent y jouer[MAJ] En fait, c'est trop fun pour ne pas que je publie la suite et un test du jeu x) ! J'adore !