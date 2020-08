Aujourd'hui est tombé un géant de la piraterie j'ai nommé le siteet son franginen effet le site c'est vu avoir un gros strike sur ses serveurs avec undes familles à ne pas piquer des hannetons.Et les ennuis ne font que commencer car d'autres sites pourraient être viser dans les prochains jours/semaines à en juger par cette liste.Peut importe les jugements que l'on pouvait avoir sur KissAnime, il faut au moins reconnaître que ce site m'a permis de découvrir des séries plutôt obscure que je n'aurais pas vu autrement comme par exemple au hasard de têteou encore. Ainsi que pas mal d'anime de Mecha commeYatte Yaruze.Sa librairie était tel qu'elle avait une valeur au moins historique de préservation. Chose que les garants et gérant légaux actuel en on rien à carrer.2020 poursuis son oeuvre de destruction donc. Que ce site repose en paix. Une période de disette je ne le crains, arrive pour les moins fortunés.

Like

Who likes this ?

posted the 08/15/2020 at 05:48 PM by opthomas