helloJ'essayais de voir un peu les jeux qui vont sortir avec la console, mais c'est un peu flou. J'ai fait cette liste, mais je pense rater pas mal de chose ?ScornThe MediumYakuza: Like a DragonDIRT 5Madden NFL 21NBA 2K21FIFA 21Gears TacticsTetris Effect: ConnectedTell Me WhyAssassin’s Creed – ValhallaWatch Dogs LegionDestiny 2Doom EternalThe AscentDragon Quest XI S: Echoes of an Elusive AgeFortniteCyberpunk 2077GroundedForza Horizon 4Marvel’s AvengersOri and the Will of the WispsRainbow Six SiegeSea of ThievesGears 5Destiny 2Doom EternalQuelques infos sur la sortie de la Xbox Series X est sur le Xbox Wired (merci à @Coopper pour l'info) : https://news.xbox.com/en-us/2020/08/11/xbox-series-x-launching-with-thousands-of-games/