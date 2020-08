J'ai découvert cette collection à la médiathèque et c'est plutôt bien fait.Par exemple "Le capital", c'est pas "le capital" illustré en manga ou la vie de Karl Marx, mais une histoire qui utilise en fond le fonctionnement du capitalisme (c'est bien expliqué d'ailleurs).D'autres philosophes sont adapté "Ainsi parlait Zarathoustra de Friedrich Nietzsche !" et "Psychologie des foules de Gustave Le bon" ou encore "Aphorismes sur la sagesse dans la vie de Arthur Schopenhauer".

Like

Who likes this ?

posted the 08/09/2020 at 09:38 PM by nicolasgourry