Voici une vidéo de comparaison de Horizon Zero Dawn PS4 Pro VS PC :En résumé c'est un portage qu'on pourrait appeler correcte avec toutes les options qu'on ait en droit d'attendre en 2020 sur PC (le FOV et le 60 FPS sont les plus gros atouts de cette nouvelle version) même si il n'y a pas eu de réelles grosses améliorations visuelles par rapport à la version PS4 :-Des éclairages et réfractions un peu améliorés ainsi que les nuages.-Végétation dynamique.-Amélioration sur les ombres assez décevantes-Un peu plus de détails sur les models très éloignés comme la roche ou les arbres.-Forcément un meilleur anti-aliasing.-Pas de DLSS 2.0Screnshots pour comparer entre la version PC au max et la PS4 Pro :Par contre il y a un mais pour le moment, il est impossible de faire tourner le jeu avec toutes les options graphiques poussés en 4K/60 FPS même sur une RTX 2080TI et des différents retours les performances ne sont pas non plus incroyables sur des GPU plus bas de gammes, une 1060 a beaucoup de mal à faire tourner le jeu en 1080p/60 FPS en mode Regular. Voici les performances sur une RTX 2080TI :Sachant que le patch Day One n'a pas vraiment amélioré les choses il faudra voir si Virtuos qui s'est occupé du portage sur PC améliora ça dans le futur.D'autres screenshots comparant la version PC à celle sur PS4 Pro peuvent-être retrouvé sur ce site : https://gamegpu.com/action-/-fps-/-tps/horizon-zero-dawn-test-gpu-cpu