Le prototype Dual Sense qu'il a entre les mains:C'est de u/viper_on_fire, la personne qui avait la Dual Sense en main et l'a affiché dans ce sous-reddit, mais l'a ensuite supprimé. ils ont essayé la manette et il a dit ce qu'il en pensait des Boutons :- Le D-pad et les boutons principaux sont similaires au dualshock 4 sans aucune différence dans l'ensemble.Cependant, le Touchpad est plus réactif et plus "cliquable" lorsqu'il l'a essayé.Les gâchettes sont intéressantes, le L1 et le R1 ne cliquent pas, ils poussent vers le bas car ce sont des déclencheurs, le L2 et le R2 cependant, se sont sentis plus difficiles à pousser vers le bas que la normale, même sans les points de tension activés.Durée de vie de la batterie : Ils ont noté qu'elle était en moyenne de 3 à 4 heures de plus que celle de la DS4Le confort de celui-ci : Ils ont noté qu'il est beaucoup plus confortable que le DS4 et moins encombrant dans l'ensemble, ils ont même noté qu'il était plus confortable que le manette Xbox one à leurs yeux.Le feedback haptique et le microphone : Ils ont dit qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de jouer avec ces caractéristiques, mais ils ont dit qu'ils l'essaieraient plus tard et qu'ils le signaleraient.Autres choses : Le Lightstrip est beaucoup plus faible que la barre lumineuse de la Dualshock 4. Ils ont également noté que le PSVR ne supporte pas cette manette parce qu'il n'a pas de barre lumineuse.