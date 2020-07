Je suis tombé via LinkedIn sur un excellent article à propos des méthodes de travail au sein de Blizzard sur Overwatch, avec des images de TED, leur éditeur de jeu et...C'est un logiciel qui gère des Pétaoctets de données, et des millions d'Assets O_o !Je pense que faire tourner ça "à la maison", sur le PC portable du coin, avec une connection qui n'est pas de la fibre (sans parler des problèmes de sécurité / de leak en donnant accès à de tels machine de travail à domicile), c'est ultra chaud...Ma conclusion : J'suis pas sûr qu'on verra Overwatch 2 cette année, et je ne sais pas, je sens que de nombreux jeux US (et peut être japonais) vont être retardés...