Analyse technique de Ghost Of Tsushima par Digital Foundry :









■Comme Infamous First Light le jeu propose deux modes sur PS4 Pro : Mode Qualité et Mode Performance.■En mode qualité le jeu tourne à 30fps en 3200x1800p checkerboard rendering pour atteindre la 4K.■Le mode performance vise une fréquence d'images locké à 30fps stable en 1920x1080p natif.■30 images par seconde sur PS4 de base.■Animation environnementale de toute beauté.■Le jeu utilise une forme de nuages volumétriques qui donne un aspect réaliste.■Système météorologique dynamique très impressionnant.■Le système de feuillage est décrit comme l'un des meilleurs éléments visuels du jeu.■La gestion LOD est bien gérée dans le jeu avec un sens du détail que ça soit pour les objets au loin ou de prèsc'est bien nuancé.■Le modèle de "Jin" est extrêmement détaillé (vêtements, armure, armes...).■Le rendu des personnages est exceptionnel même pour les pnj.■Monde ouvert oblige, parfois certaines textures ne sont pas si bonnes.■Les cinématiques utilisent un mélange entre temps réel et pré-rendues.■Sans être parfait, le HDR est fortement recommandé sur ce jeu.■L'audio n'est pas en reste puisque c'est l'un des points forts du jeu.■Le mode photo est le plus complet tout jeu vidéo confondu.■Même s'il est loin d'être parfait, le résultat à l'écran est tout simplement magnifique, c'est le meilleur jeu de SuckerPunch à ce jour.