Voilà, je viens de finir le jeu hier soir (oui je sais je suis en retard), et malgré que le jeu tire extrêmement en longueur par moments, enfin souvent même, je suis partie jusqu’à la fin de ce fameux Remake car c'était quand même sympa, puis c'était FF VII bowdel...Alors la fin, je résume en vitesse :-2h perdu dans le laboratoire qui sert de trou du cul au Docteur Hojo, c'est long, chiant et affligeant...-Le président Shinra se fait planter par Sephiroth mais que ça manque de subtilité et de punch bon sang-Au tour de Barret de passer a la moulinette hélas Nomura a pas eu les couilles de partir jusqu’au bout (faut le comprendre les fans de FF VII c'est un peu comme une secte inquiétante et violente, ils font peur quand ils sont en colère! ), résultat la scène ne sert a rien du tout et Barret va bien...-Cloud affronte Rufus et nos amis la machine de la Shinra (très bons Boss, tous les deux)-Puis la légendaire course-poursuite qui fait un peu trop arcade en 2020 ça passe beaucoup moins ouch.-Puis après c'est le foutoir total, les 3 boss du destin, Sephiroth qui arrive pour les fangirls, la mise en scène part dans du Kingdoms Hearts où on ne comprend presque rien, comme Zack pouf qui intervient dans le récit comme ça sans aucune cohérence, vous imaginez la nouvelle génération qui découvre FF VII une minute ? Hein mais c'est qui lui? Pourquoi il parle de Cloud ? Déjà que les anciens piges rien et échafaude des théories spatio-bordélique, j'imagine même pas les jeunots les pauvres.C'est une très mauvaise fin pour un jeu plaisant mais qui tire beaucoup trop en longueur pour le définir grandiose.Bref, déçu de la fin du jeu qui est beaucoup trop douteuse a mon gout (sans jeu de mots) et assez bordélique, un brouillon sans nom.Dommage Square mais la fanfic de la partie 2 m’inquiète grandement.