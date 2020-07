Metacritic 76% (26 critiques) -Pour l'instant-

L'une des expériences les plus intéressantes pour PlayStation VR. Avec ce jeu, vous êtes Iron Man.

( 18 Positives / 8 Mitigées / 0 Négative)Attack of the Fanboy 9/10One of the most interesting experience for PlayStation VR. With this game YOU are Iron Man.Marvel's Iron Man VR n'est pas le meilleur jeu PSVR de tous les temps. Difficile de ne pas oublier cette déclaration du studio Camouflaj... Malgré le plaisir bien présent pendant les phases d'action, le jeu souffre d'une réalisation et d'une modélisation inférieure à ce qu'on a pu voir jusque-là sur PlayStation VR. On ne se déplace qu'en téléportation dans le manoir et les temps de chargement sont interminables. Le scénario est cependant intéressant, agrémenté de deux personnages IA plutôt rigolos et d'un antagoniste aux pouvoirs mystérieux. Il faut environ 7 heures pour en voir le bout, ce qui est très raisonnable pour son tarif de lancement, sans avoir cependant réalisé tous les défis facultatifs. Tout compte fait, le PSVR tient là un jeu correct mais loin d'être exceptionnel.IGN 7/10Destructoid 7/10Avec Iron Man VR, le studio Camouflaj souhaitait offrir “un jeu complet” et pas seulement une expérience en réalité virtuelle. Et si la durée de vie est bien là (environ dix heures), elle s’obtient au prix d’une progression trop répétitive, surtout pour le milieu du jeu. Car le titre commence sous les meilleurs auspices : on découvre les systèmes de vol et de shoot (particulièrement intuitifs d’ailleurs) et on s’intéresse au quotidien de Tony Stark, dont l’écriture est parfois de qualité. “Parfois”, car après quelques heures, il ne reste plus que des jeux de mots vaseux et des phases de tir beaucoup trop longues pour ce qu’elles ont à offrir. Le tout n’est pas aidé par les nombreux temps de chargement ainsi que quelques problèmes de détection, en attendant une dernière partie qui vient raviver l’intérêt du joueur. Il en résulte un titre au rythme cabossé malgré un gameplay solide. Mais qui devrait tout de même plaire aux fans de VR et du célèbre super-héros.Hardcore Gamer 5/10