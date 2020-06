JVC

Square Enix indique aujourd'hui que Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition sera accompagné d'une. Il sera ainsi possible de jouer aux trois premiers donjons en mode solo ainsi qu'en mode multijoueur à 4, avec la fonctionnalité cross-play.Les joueurs qui achètent le titre complet pourront héberger des parties multi en conviant ceux qui possèdent la version lite. Jusqu'à treize donjons seront alors explorables. Notez aussi que les données de sauvegarde de la démo peuvent être transférées vers le jeu complet.L'épisode réunira les joueurs des différentes plateformes grâce au cross-play, et la fonctionnalité de cross-save permettra de passer d'un appareil à l'autre en conservant sa progression. Plusieurs classes sont disponibles pour votre avatar : Lilties, Yukes, Clavats et Selkies.