AB vient de confirmer au compte Twitter " Anime HD " que les films de Dragon Ball (Z) et de Saint Seiya sortiront en Bluray en France sans encore pouvoir communiquer de date ni de visuels.Rappelons qu'au Japon les films Saint Seiya sont sortis dans un seul box, les 3 films DB en une integrale et les films Dragon Ball Z deux par deux.

posted the 06/25/2020 at 09:20 PM by guiguif