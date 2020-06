Date de sortie : 10 Juillet 2020

Deux affaires, Un mystère.Boston, 2019. Les agents spéciaux du FBI Aaliyah Davis et Simon Jones qui enquêtent sur une affaire censée être depuis longtemps résolue se tiennent sur le pas de la porte d'une personne d'intérêt. Il faut d'habitude plus que quelques corps disparus pour que le FBI se déplace, mais il y a quelque chose de décidément louche dans cette affaire.Malgré l'absence de piste concrète, le duo espère progresser en posant à cet individu les bonnes questions au sujet de « l'arbre rouge », mais comme le dit le dicton : « méfiez-vous de vos rêves, ils pourraient se réaliser ». Car il est des dossiers qu'il ne vaut mieux pas rouvrir...-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Louisiane, 2005. Une étrange série de meurtres frappe la petite ville reculée de Le Carré et le FBI envoie une jeune recrue du nom de Francis York Morgan enquêter. Celui-ci se lie d'amitié avec la fille du shérif local, qui semble d'une grande maturité malgré son jeune âge, et nos deux protagonistes décident bientôt de travailler ensemble pour élucider ce mystère.En apparence, la ville et ses habitants semblent sans histoires, mais il y a quelque chose de sombre qui rôde sous son sol. Quelque chose qui risque d'engloutir l'agent Morgan s'il n'arrête pas les coupables à temps...