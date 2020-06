Après le Smart Delivery, Microsoft enchaîne avec une nouvelle bande-annonce centrée sur les jeux

qui seront optimisés pour la prochaine génération de consoles Xbox Series X.







Le badge « optimisé pour Xbox Series X » signifie :



■Des jeux conçus de façon native ou complètement refaits sur XSX.

■De la 4K/60fps comme cible, voire du 120fps selon les jeux.

■Du Ray-Tracing selon les jeux.

La liste connue des jeux optimisés sur XSX :

-Assassin’s Creed Valhalla-Bright Memory Infinite-Call Of The Sea-Chivalry 2-Chorus-Cyberpunk 2077-Destiny 2-DiRT 5-FIFA 21-Gears 5-Halo Infinite-Hitman 3-Madden NFL 21-Marvel’s Avengers-Outriders-Scarlet Nexus-Scorn-Second Extinction-The Ascent-The Medium-Vampire The Masquerade Bloodlines 2-Yakuza Like a Dragon