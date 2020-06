Microsoft reporte son event Xbox de juin Microsoft reporte son event Xbox de juin

Nous ne sommes plus à un report près et sachez donc que c'est au tour de Microsoft de reporter le mystérieux Xboxing Day (qui aurait dû tomber courant juin) pour finalement quelque part en août. Cela n'a en revanche aucun rapport avec l'event de juillet qui servira à dévoiler les jeux Xbox SX first-party.



Selon les nombreux bruits de couloirs, ce Xboxing Day aurait pu servir à officialiser le modèle Xbox Lockhart, dont l'existence laisse de moins en moins de place au doute, surtout quand les mentions liées ont été découvertes plus tôt ce mois-ci dans la BDD de l'OS Windows.



(Source : Venturebeat)





UPDATE



Toujours selon Venturebeat, l'event avait bien pour but de dévoiler la Xbox Lockhart, modèle de nouvelle génération néanmoins moins puissant et moins cher que la SX.



Microsoft avait apparemment l'intention de lâcher la chose aujourd'hui voir demain, mais a préféré reporter la chose au dernier moment (donc désormais en août) pour ne pas perdre les projecteurs, cette semaine tournés vers son principal concurrent.