Avis

Cette "Digital Edition" dont je me demande si ce n’était pascar plus « harmonieux » que la version simple par son apparence. Version dont la présence du lecteur CD fait un peu tâche en comparaison. Plus fin, sans lecteur, et donc entièrement dédié aux. Et je me demande sincèrement si ce n’est passur ce coup.Car cela implique qu’il faudra télécharger (au prix fort) des jeux qui vont peser un poids non négligeable (au moins une centaine de Gigas) sur le disque dur. Jeuxaprès achat en ligne, ce qui mettrait un sacré coup de frein au marché de l’occasion. Et ça rendra la fameuseannoncée avec les jeux PS4 difficile voire impossible. Un pari très risqué mais qui pourrait jouer en leur faveur connaissant la popularité de la marque. Car cette version coûtera certainement moins chère que la normale etEn revanche, ça serait la machine parfaite pour dutel que lequi sous réserve d’un abonnement et d’une bonne connexion internet, permet de. Je ne vois pas pourquoi la PS5 n’y aurait pas droit elle aussi.En tout cas je sais pas pour vous mais ça me parait encore trop tôt pour du full demat pour les consoles de salon. Après c'est peut être moi qui suis encore trop attaché aux boites. Si c'est ça l'avenir du JV...Mon avis complet sur le reveal PS5 et ses jeux