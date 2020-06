85% Metacritic (20 critiques) -Pour l'instant-

JVC 18/20

Millenium 85/100

Gameblog 8/10

IGN 8/10

En sommeil depuis 14 ans, Desperados 3, la série connaît le retour le plus triomphant du genre occidental depuis que Clint Eastwood a fait Impitoyable.

( 20 Positives / 0 Mitigée / 0 Négative)God is a Geek 9,5/10Au moment de conclure ce test, difficile de ne pas avoir l’impression d’être devant la nouvelle référence du genre lorsqu’on joue à Desperados III, quand bien même ce dernier ne réinvente pas la roue. De son efficace narration à la profondeur de son gameplay en passant par sa rejouabilité et ses défis, Desperados III réalise quasiment le sans-faute, et, si vous êtes adeptes du genre, on ne peut que vous conseiller de foncer. Desperados III est un jeu exigeant, qui sait cependant rester accueillant pour les nouveaux venus, grâce à des réglages bienvenus. Mais le titre est surtout d’une grande générosité, qui occupera les joueurs et leur sens de la réflexion pendant de nombreuses heures. Si Mimimi perfectionne sa formule dans tous les domaines, certains regretteront que le studio ne soit pas plus sorti que cela de sa zone de confort.Avec Desperados III, Mimimi relance avec brio la licence en revenant aux racines du genre. Même si tout n'est pas traduit en français et que l'on aurait apprécié un peu plus de variété dans les rangs adverses et des cinématiques plus léchées, l'ambiance western du titre et ses décors séduisants ainsi que son gameplay sans cesse renouvelé et le level design parfaitement au point font rapidement oublier ces petits détails. De plus, les multiples défis proposés favorisent grandement la rejouabilité pour de longues heures de stratégie réglées comme de l’orfèvrerie.Une fois encore Mimimi démontre son savoir faire dans le genre très particulier du jeu d'infiltration/tactique. Desperados III contstitue un beau retour de la licence sur le devant de la scène et un plaisir qu'il est difficile de bouder. Atmosphère digne d'un Sergio Leone, grande intelligence du gameplay, fun de chapitre en chapitre, présentant une galerie de personnages excellente... Il s'agit clairement d'un des meilleurs jeux tactiques de ces dernières années. Si vous aimez Shadow Tactics, voilà qui devrait vous combler une nouvelle fois.Dormant for 14 years, in Desperados 3 the series enjoys the most triumphant comeback in the Western genre since Clint Eastwood made Unforgiven.